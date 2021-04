Redynamisons nos villages grâce à l'opération "Vis mon Village"

Vis mon village ... - Namur Matin - 26/04/2021 Beaucoup de villages de Wallonie n'ont plus de commerces, ils sont souvent mal desservis par les transports en commun et une voiture partagée serait peut-être une solution pour certains habitants....c'est en partant de ce genre de constat que la Fondation Roi Baudouin a eu une bonne idée... Et cette idée s'appelle l'opération "Vis mon Village". Depuis quelques années, cette opération vient en aide à différents projets proposés par des organisations locales ou des personnes habitants un village et réunis dans un même projet. la Fondation a soutenu plusieurs centaines de projets locaux qui ont abouti sur de biens belles réalisations et Yves Dario le coordinateur de l'opération "Vis mon Village" a le souvenir de plusieurs belles réalisations... I