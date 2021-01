Recyparc de Gembloux : donnez une nouvelle vie aux objets !

Donnez une nouvelle vie aux objets ! - Namur Matin - 08/01/2021 L'heure est à la récup des materiaux en tout genre, le reyparc de Gembloux l'a bien compris, mais l'heure l'heure est aussi au réemploi..... Vous pourrez désormais trouver au recyparc de Gembloux "un espace récup'". Là-bas vous trouverez toute sorte de mobilier, de quoi d'une part faire des économies, mais aussi un bon geste pour la planète. N’hésitez donc pas donner une nouvelle vie aux objets en bon état qui ne vous sont plus utiles en les déposant dans cet espace dédié et à venir en récupérer des nouveaux. Notez aussi qu'un espace récup est ouvert aux recyparcs de La Bruyère et de Champion. Corine Vermeren est chargée de Communication au BEP (Bureau Economique de la province de Namur) Elle était l'invitée de Namur Matin ce vendredi. Isabelle Verjans lui a tout d'abord demandé comment était née cette idée..