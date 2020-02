Recette Saint-Valentin gourmande

Préparation

Fumet de chanterelles: Rôtir à l’huile d’olive avec une gousse d’ail, une échalote et du thym, 200g de chanterelles dans une casserole, saler, déglacer au vin blanc et mouiller d’eau à hauteur.

Porter à ébullition, baisser le feu et laisser frémir 30 minutes; passer au chinois.

Risotto de pommes de terre: Cuire la brunoise de pommes terre dans sauteuse avec 20cL de fumet de chanterelles, 5cL de vin blanc, 10cL d’eau, sel et poivre durant environ 7minutes.

Oeuf moelleux Cuisson pendant 4 heures à 63°C.

Mousse de chanterelles Rôtir à l’huile d’olive 400 g de chanterelles et saler. Après coloration, ajouter une gousse l’ail, une échalote et la moitié de la ciboulette ciselées. Déglacer au vin blanc et au reste du fumet de chanterelles.

Cuire environ 20 minutes à feu doux. Mixer jusqu’à obtention d’une consistance onctueuse.

Poêlée de chanterelles: Rôtir le reste des chanterelles, saler et poivrer. Après coloration, ajouter le reste de l’ail, des échalotes et de la ciboulette ciselées.

Chips de jambon: Déshydrater les tranches de jambon entières pendant 4 heures au four à 70°