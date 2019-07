Recette de la limonade au concombre, thym et citron ! - Namur Matin - 01/07/2019 On vous en parlait dans votre Namur Matin ce vendredi ... Un atelier limonade était organisé à Jambes avec une recette de Nicolas Herman que voici... Limonade au concombre, au thym et au citron Ingrédients  500 g de sucre  500 ml d'eau  1 botte de thym frais  8 citrons  Spa Intense  Glaçons  1 concombre Préparation  Faites bouillir le sucre et l'eau.  Faites-y infuser la moitié du thym frais.  Laissez le mélange refroidir.  Pressez le jus des citrons et filtrez- le.  Mélangez le jus de citron avec le sirop.  Ajoutez de l'eau pétillante et des glaçons.  Décorez avec quelques rondelles de concombre et une branche de thym. Ecoutez Nicolas Herman