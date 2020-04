Quelle fresque voulez-vous voir apparaître au boulevard du Nord à Namur ?

Quelle fresque voulez-vous voir apparaître au Boulevard du Nord ? - Namur Matin - 16/04/2020 Quelle fresque voulez-vous voir apparaître au boulevard du Nord ? Vous avez jusqu’au 5 mai pour voter Depuis 5 ans, la Ville de Namur intègre l’art dans l’espace public pour le rendre accessible au plus grand nombre. Elle a déjà fait appel à une quinzaine d’artistes street art locaux, mais aussi belges et internationaux. L’objectif est d’égayer la ville et de renforcer son attractivité en transformant l’espace public en lieu d’exposition permanent. C’est aussi d’interpeller et de susciter la curiosité du public. Cette fois, l’artiste choisi est namurois et le bâtiment proposé est situé au n°7 boulevard du Nord. Il s’agit de JIMMY MICHAUX alias JIM.MI (28 ans). Les dérives et les questionnements de l’Homme sont un éternel moteur pour cet artiste qui a exercé sa créativité sur les murs de la ville, dans des projets artistiques tels que Chambres avec vues, l’exposition Diplopia ou le Pshitt Festival. Un mur du parking des Casernes est toujours orné d’un de ses portraits monumentaux. Du côté du square Léopold, c’est une autre artiste namuroise, MATHILDE DUJARDIN qui a été choisie pour décorer les murs de l’ancien Pavillon du Tourisme dans une démarche participative doublée d’une réflexion sur l’homme et son environnement. « La colère de l'air, ravive impétueusement », c’est le titre de cette fresque co-réalisée avec des résidents de l'Accueil Mosan. Une fresque mouvementée, qui attend des jours meilleurs pour être finalisée… Quelle fresque voulez-vous voir apparaître au boulevard du Nord ? Les citoyens et citoyennes ont jusqu’au 5 mai 2020 pour faire leur choix. La fresque qui obtiendra le plus de votes sera réalisée dans le courant de l’année. Votez sur https://participation.namur.be/fr/appelauxmurs Retrouvez l’interview de Valérie Sacchi, chargée de communication à la Ville de Namur en audio sur cette page.