Quatre nouvelles formations à l'UNAMUR dès le mois de septembre

un Master en sciences pharmaceutiques (120 crédits) . Proposé en co-diplomation avec l’UCLouvain, partenaire historique des équipes de recherche en santé et sciences de la vie, ce master complète l’offre de second cycle en faculté de médecine. Il s’agit d’un domaine d’avenir où l’UNamur rencontre une demande croissante des étudiants, des entreprises et de la société et dans lequel l’UNamur dispose de compétences uniques grâce à l’expertise des équipes au sein de Narilis et Namédic. Les étudiants pourront désormais effectuer la totalité du cursus « pharmacie » à l’UNamur.