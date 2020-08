Quatre jeunes à l'eau pour l'environnement

Parmi eux, Mickael Zevtchov, 20 ans : "On a l’habitude de faire des expéditions, ou plutôt des vacances aventureuses, où l’on a un objectif plus ou moins difficile à atteindre. Avec le Covid, on ne pouvait pas voyager en dehors de la Belgique et du coup on a voulu tester local, et on a décidé d’en faire autre chose qu’un voyage tranquille entre amis. On a aussi lancé une cagnotte : l’idée était d’apporter une plus- value à ce voyage. Le but de cette cagnotte est complètement environnemental, tous les gains iront au WWF Belgique et notamment à son projet - plus de place pour la nature en Belgique. "

Le jeune aventurier nous livre ses premières impressions du voyage : " C’était intense ! Aucun doute physiquement c’était difficile mais on s’est bien adapté. Les 2 ou 3 premiers jours nous avions beaucoup de courbatures et froid mais on s’y fait rapidement, et le corps s’adapte. Et puis… on est entre nous, on est des super bons potes, on se soutient beaucoup et on fonctionne très bien ensemble. Pour l’instant c’est une des expériences qui m’a le plus fait grandir et le plus stimuler c’est quelque chose d’exceptionnel ! "

Et quand on lui demande ce qu’il retient de ces dernières heures passées entre amis : "On vit dans l’instant. Et puis il y a la nature en Belgique. Je pense qu’on est pas passé par les régions les plus esthétiques, comme Liège qui est très industrielle mais on a croisé beaucoup d’espèces qu’on ne voit pas habituellement dans la vie de tous les jours. On a vu des hérons, des martins-pêcheurs, des biches dans les bois à quelques mètres de nous. "