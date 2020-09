Quatorze aires de pique-nique pas comme les autres !

14 aires de pique-nique pas comme les autres - Namur Matin - 21/09/2020 La région Condroz-Famenne met à votre disposition des aires de pique-nique insolites. Un projet insolite prend forme dans la région Condroz- Famenne Ce sont des aires de pique-nique originales destinées à vous offrir une halte lors de vos escapades natures, avec votre casse-croûte, au bord de l'eau, le long du Ravel ou d'un chemin de promenade...Au total 14 aires de pique-nique seront installées, il y en a déjà 5 dont vous pouvez profiter, Ciney, Evelette, Porcheresse, Netine et Hamois... Cindy HODEIGE, Chargée de mission : « On voulait vraiment que les artisans qui allaient réaliser ces aires de pique-nique utilisent du bois massif avec des essences indigènes provenant de la région. Ça, c’était, vraiment un des critères très importants et puis en second lieu elles ont un caractère original, créatif, artistique….on les voulait en lien avec le patrimoine naturel et culturel du territoire. Un autre critère qui était très important pour nous était celui de la famille. On voulait se démarquer des autres en proposant des aires qui puissent accueillir de jeunes enfants et des personnes à mobilité réduite également. On a donc des Assises de hauteurs différentes pour que les petits puissent être assis et de manière correcte à table. Elles ont également un caractère ludique et il y a la possibilité de mettre une poussette ou une chaise roulante à hauteur de la table. » https://www.valleesdessaveurs.be/de-nouvelles-aires-de-pique-nique-en-condroz-famenne