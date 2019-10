Quand jeu vidéo rime avec addiction ..... - Namur Matin - 08/10/2019 Le 10 octobre, la "Journée mondiale de la Santé mentale" donne l'occasion de rappeler à la population qu'il est important de prendre soin de sa santé mentale et que des ressources existent en cas de difficultés ! A cette occasion on s'intéresse à une problématique qui concerne beaucoup de parents : l'addiction aux jeux vidéos. Votre enfant passe des heures devant Fortnite ou Minecraft ! Faut-il s'en inquiéter ? Doit on limiter le temps de jeu ? ou au contraire être permissif ? Jory Deleuse est psychologe au Beau Vallon et auteur d'une thèse sur l'addiction au jeu vidéo. Il était l'invité de Namur Matin ce mardi.