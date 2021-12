Projection de "Legacy" en présence de Yann Arthus-Bertrand au Centre culturel de Dinant ce vendredi 3 décembre

Projection de "Legacy" en présence de Yann Arthus-Bertrand au Centre culturel de Dinant ce... Yann Arthus-Bertrand, photographe, réalisateurs et militant écologiste sera à Dinant ce vendredi pour la projection exceptionnelle du film Legacy dans le cadre d'une soirée ciné-débat au profit des sinistrés des inondations. "Legacy", un puissant cri du coeur ! Yann Arthus-Bertrand y partage une vision sensible et radicale de notre monde, qu'il a vu se dégrader le temps d'une génération, et y dévoile une planète en souffrance, une humanité déboussolée incapable de prendre au sérieux la menace qui pèse sur elle et sur tous les êtres vivants. Jacqueline Goffart est dinantaise et elle gère la diffusion des films de Yann Arthus-Bertrand. Et c'est grâce à l'amitié qu'elle a nouée avec le réalisateur que celui-ci sera présent en personne ce soir à Dinant . Ecoutez Jacqueline Goffart