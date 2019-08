"Profondeville - Pour un Monde meilleur"

La Fête autour de l'eau à Profondeville - Namur Matin - 01/08/2019 Chaque année, depuis plus de 20 ans, le Comité "Profondeville Monde asbl" avec l'aide d'une centaine de bénévoles, organise une fête familiale et conviviale afin de récolter des fonds pour différents projets de soutien au développement dans divers pays d'Afrique et d'Asie notamment Les organisateurs vous ont concocté de nombreuses activités : blind test, marche découverte, conte sur l'eau, concert en plein air, feu d'artifices, jeux pour enfants, atelier bricolage, atelier zéro déchet, .. La "Fête autour de l'Eau", en bord de Meuse du 2 au 4 aout ! Tous les détails via FACEBOOK