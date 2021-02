Pro Velo vous propose son package "Testing vélo"

Testing velo - Namur Matin - 22/02/2021 La crise sanitaire a un impact positif sur la mobilité active et donc un impact évident sur l'utilisation croissante du vélo ! À Namur, le nombre de cyclistes a plus que doublé depuis 2010 (+113% selon les comptages officiels). C’est pourquoi, Pro-Vélo lance un programme d’actions - notamment à Namur et à Gembloux pour répondre aux nouvelles demandes et accompagner les candidats cyclistes et notamment le testing. Céline Marchal est la coordinatrice de ce projet. "Le testing c'est un test de vélo à assistance électrique, des vélos urbains, qui dure trois mois et qui est ouvert à tout Namurois ou tout Gembloutois qui veut tester la mobilité active et voir si c'est une formule qui peut leur convenir" nous précise-t-elle. Dans ce projet de "Testing vélo", tout est mis en œuvre pour que vous viviez une expérience vélo dans les meilleures conditions. Le Testing de Pro Velo c'est aussi : Une rencontre en début de projet pour répondre à vos questions, discuter de vos envies et/ou de vos craintes ; Une formation "Ma Ville à vélo" pour être à l'aise dans la circulation ; Une assurance contre le vol ; Un cadenas de qualité, et la possibilité d'acquérir un casque et des fontes ; Une réduction de 10 % sur tous nos articles en boutique ; Un accompagnement de l'équipe tout au long du projet ; La possibilité d'acheter le vélo à prix réduit si vous êtes convaincu·e à l'issue du test. Ecoutez en détail Céline Marchal