Pour les migrants aussi, c’est le déconfinement. - Namur Matin - 08/06/2020 Un appel aux dons est lancé pour leur procurer des kits sanitaires Les cinq Collectifs Citoyens de la province de Namur poursuivent leur assistance auprès des migrants en transit présents sur le territoire de la province de Namur – en adaptant leur pratique aux réalités et nécessités de la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19. Durant la phase de confinement, ils ont pourvu à l’hébergement des migrants en toute urgence, aujourd’hui, ils veulent anticiper le déconfinement en fournissant un « Kit sanitaire de déconfinement. » L’idée c’est de non seulement protéger les migrants mais également la population au sens large. A l’heure actuelle, les collectifs citoyens via leur élan de solidarité soutiennent près de 240 personnes par an sur fonds propres. Les structures publiques n’interviennent que rarement. C’est pourquoi cet appel à la générosité et solidarité est lancé à la population. Le Docteur Baudouin Marchandise est un membre actif du collectif de Spy. Il est également médecin, Professeur émérite à la Faculté de médecine de l' U.C.L. et ancien Chef de Service de Cardiologie aux Cliniques Universitaires de Namur - Mont-Godinne. Il pilote ce projet sanitaire : « Il faut savoir que les migrants comprennent difficilement ce qu’est le Covid, leur santé n’est pas un soucis important pour eux. Ils sont jeunes et inconscients des risques. Ils sont très respectueux des personnes mais peu respectueux de l’environnement. » Avec le déconfinement, les migrants circulent à nouveau : « Ils reviennent vers les camps, les structures d’accueil. Ils doivent se protéger mais aussi ceux qui les accueillent, les bénévoles, les hébergeurs. Donner des kits c’est participer de façon responsable et civique à la protection de la collectivité. » Les dons peuvent être envoyés ou déposés sur rendez-vous au C.A.I. (centre d'action interculturelle de la province de Namur) Adresse : 2 rue du Dr Haibe à 5002 Saint-Servais (Namur) Personne de contact : Cristoforo Damiano (cristoforo@cainamur.be – Tel 081 73 7176)