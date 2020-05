Plus que jamais, achetez Namurwè !

C’est en voulant aider une voisine, chocolatière à Andenne qu’Olivier Wénin, directeur de la coopérative a lancé ce projet

" Ma voisine ne savait pas comment écouler son stock de chocolats de pâques qui représente 25% de son chiffre d’affaire. On a eu envie de l’aider et de créer une page vitrine où mettre en vente son chocolat. " L’offre a été complétée avec deux produits qui se marient bien avec le chocolat, à savoir du café et de la bière. L’action a bien pris et l’idée a été étendue aux autres commerçants : " On a pour le moment entre 10 et 15 commerçants mais on a une liste de plus de 50 qu’on introduit au fur et à mesure. Il faut leur expliquer d’abord comment cela fonctionne. "

Pour la fête des mères ce dimanche 10 mai, il y aura de quoi gâter les mamans : " On propose des packs cadeaux pour que les mamans puissent être livrées avant le weekend. Ça avance petit à petit car cela prend du temps de structurer ce projet "