Pique-nique au Château de Bioul

Le château de Bioul, une histoire de famille.. - Namur Matin - 02/04/2021 On vous propose une activité très sympa à faire du d'Anhée, et plus précisémen au Château de Bioul. Une demeure qui existe depuis le 11eme siècle. Mais le Chapteau de Bioul c'est aussi, depuis 13 ans, un domaine viticole. Et pour ces congés de Pâques, c'est la réouverture du parcours "Made In Bioul", un étonnant parcours interactif qui vous projettera dans le passé du Château et de la famille Vaxelaire avant tde découvrir le domaine viticule, la viticulture, la cuverie... et bien entendu une dégustation. Vous aurez aussi la possibilité de vous balader dans le parc à la découverte des arbres centenaires . Vanessa Wyckmans-Vaxelaire était l'invitée de Namur Matin ce vendredi... Elle insiste sur le fait que ce domaine, c'est une histoire de famille..