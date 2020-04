Pas d’intervention des pompiers pour les nids de guêpes

Ne tentez pas de déloger un nid de guêpes, de frelons, de bourdons ou d’abeilles par vous-même.

Si malgré votre vigilance vous vous faites piquer, voici quelques conseils et remèdes naturels et efficaces que l’on peut retrouver sur des sites spécialisés dans l’extermination de ces insectes.

Pour éliminer le venin, approchez votre piqûre près d’une source de chaleur comme la flamme d’un briquet en prenant garde de ne pas vous brûler. Une compresse d’eau chaude est également efficace. Pour soulager la douleur vous pouvez appliquer un cataplasme d’ail ou d’oignons. Enfin pour apaiser et cicatriser, le miel ! Il a également des vertus antiseptiques. Choisissez évidemment un bon miel et pas un miel industriel qui a été chauffé et qui a perdu tous ses bienfaits. N’oubliez pas de surveiller l’évolution de votre piqûre et de consulter si il y a des complications.

Enfin sachez que pour faire enlever un nid de guêpes ou autres cela vous coûtera en moyenne entre 70 et 100 euros. Il est en général plus intéressant financièrement de faire appel à une entreprise privée plutôt qu’aux pompiers. Raison de plus pour les laisser les hommes du feu tranquilles. Et sachez aussi que les guêpes sont des insectes fort utiles ! Ne les provoquez pas, elles vous laisseront en paix !