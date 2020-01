Vincent Degrande est Luthier : il fabrique, répare et restaure les instruments de musique à corde tels que les violons, altos, violoncelles, guitares. L’artisan, installé rue Dewez à Namur, a obtenu cette bourse il y a deux ans : " j’ai pu me perfectionner dans mes ateliers en France sur le montage des instruments, des finitions, améliorer certaines techniques spécifiques qui sont issues d’un savoir-faire qui n’est pas toujours accessible et donc, globalement, ça m’a permis d’améliorer la qualité de mon travail, de faire des rencontres…,…,…partir en formation quand on est indépendant c’est un peu du luxe. " Qui dit formation pour l’artisan, dit fermeture de l’atelier, et donc absence de rentrée d’argent mais aussi stage à financer. Des stages souvent onéreux.

Vincent Degrande a commencé son apprentissage à 18 ans : " on apprend énormément du savoir-faire des autres, on est dans un contexte de partage, on apprend beaucoup plus de cette manière que tout seul chez soi ou dans son atelier. "

Depuis 1994, la Province de Namur soutient, grâce au Fonds Thirionet, des artistes confirmés qui souhaitent effectuer un perfectionnement original.