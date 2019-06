Participez aux "Journées de l'archéologie" ce prochain week-end ! - Namur Matin - 11/06/2019 Les journées de l'archéologie c'est pour ces vendredi, samedi et dimanche sur plusieurs sites. Le Centre archéologique de la grotte Scladina à Andenne participe à cet événement. Parmi les activités proposées : de la peinture à l'ocre naturelle…. Une conférence aussi le samedi : Un archéologue chevronné vous présentera l'historique des fouilles à la grotte Scladina ainsi que l'évolution des techniques scientifiques. Une initiation à la paléontologie et l'archéozoologie est également prévue: Delphine Gehain chargée de communication nous en dit plus sur les outils de chasse de l'homme de Neandertal: elle était l'invitée de Namur Matin ce mardi ! Et pour info : 8 euros l'entrée pour les adultes et gratuit pour les moins de 6 ans Une visite à réalité augmentée de la grotte est possible. Le nombre de place est limité. Activités sont gratuites. Toute les infos sur www.scladina.be