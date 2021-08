Participez à la 49eme édition d'Equi-rencontre ! - Namur Matin - 05/08/2021 Ce week-end aura lieu la nouvelle édition de l'Equi-rencontre et cette fois-ci c'est la Province de Namur qui est à l'honneur pour ce rendez-vous des passionnés du cheval.Equi-Rencontre, c'est quoi ? Un rendez-vous annuel des cavaliers d’extérieurs et meneurs d’attelage organisé depuis 1973 aux environs du 15 août. Pour ce 49eme anniversaire le rendez-vous est fixé à Anhée eu 13 au 15 aout. Les randonneurs y arriveront au terme d’une randonnée d’un mois, d’une semaine ou d’un jour selon l’itinéraire de leur choix, en autonomie totale ou avec l’aide d’une intendance. En solitaire ou en groupe, c’est l’occasion de chevaucher vers un objectif commun pour, à l’arrivée, nouer de nouvelles amitiés, découvrir une région de notre beau pays et parler cheval dans une ambiance de fête. Inscrivez-vous via la billetterie en ligne et partagez votre envie d'y participer ! Une rencontre entre passionnés de la randonnée, c'est toujours plus amusant ! Pour plus d'informations : equirencontre@ffe.be Et via la page FACEBOOK Détails en compagnie de Geneviève Lejeune organisatrice