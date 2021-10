Partez en forêt, découvrez les différents métiers du bois : du 15 au 17 octobre c’est le "Week-End du Bois"

Ces 15, 16 et 17 octobre, découvrez le bois et la forêt autrement à l’occasion du Week-end du Bois

Le but principal de cet événement est de mettre au-devant de la scène la filière forêt-bois, les compétences et les savoir-faire de ses acteurs (propriétaires forestiers publics et privés, gestionnaires forestiers, responsables d’entreprises, artisans, industriels, constructeurs de maisons bois, …). Son objectif est également de promotionner la destination touristique des Forêts d’Ardenne, ses multiples produits, ainsi que la richesse naturelle et la biodiversité de nos forêts, cela afin de mieux les faire connaître, et donc de mieux les préserver et de mieux les valoriser.