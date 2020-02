Papouilles, bonbons et déguisements au refuge " 100 chevaux sur l'herbe". - Namur Matin -... A Couvin ce dimanche, 120 équidés se préparent à la fête. 120 équidés vous attendent ce dimanche pour fêter le carnaval. Des chevaux sauvés de l’abattoir pour la plupart et à qui l’ASBL « 100 chevaux sur l’herbe » offre une retraite toute en douceur. Marc Beelen, responsable du refuge : « ah c’est une grande fête ici au refuge, le point d’orgue ce sera vers 15h30 il y aura un défilé de grandes mascottes géantes,…,elles distribueront des bonbons aux enfants. Les parents pourront prendre des photos, c’est toujours un moment très joyeux». Ce sera aussi et surtout l’occasion de découvrir les infrastructures et les 124 protégés ; chevaux, poneys et ânes qui y ont été adoptés. Certains équidés ont été sauvés de l’abattoir mais pas tous : « nous avons aussi des chevaux, des ânes qui ont été saisis par le SPF bien être animal pour mauvais traitement et négligences. D’autre part, chaque semaine nous avons à peu près 3 à 5 demandes de particuliers qui veulent nous donner leur équidé car ils ne veulent ou ne peuvent plus s’en occuper. C’est un gros problème car nous ne savons pas répondre à toutes ces demandes. Nous craignons toujours l’issue de l’équidé.» Marc Beelen rappelle que l’ASBL ne bénéficie d’aucuns subsides, aucune aide des pouvoirs publics : « nous devons donc nous dynamiser à outrance pour combler nos manques financiers qui sont énormes. Soigner autant d’équidés ça nécessite des débours financiers vertigineux et il faut absolument rentrer de l’argent. Voilà pourquoi nous faisons des manifestations comme notre carnaval qui polarise toujours beaucoup de monde. » L’entrée est fixée à 5 euros. Rendez-vous ce dimanche 23 février de 11 à 18h Chemin du bois de Frasnes 52 (Anciennement - Hameau de Géronsart) À COUVIN