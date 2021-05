Opération "entrée gratuite" pour tous au Domaine de Chevetogne ce dimanche ! - Namur Matin -... Quel sera l'avenir du Domaine provincial de Chevetogne ? On sait que la province de Namur doit faire des économies et elle a demandé au domaine de .. participer à l'effort.. La province a décidé de réduire son personnel temporaire mais aussi de supprimer certains services. Pour contribuer à l’effort, le Domaine provincial de Chevetogne passera sous régie autonome dès 2022. Il est aussi soumis à un programme strict d’économies : 400 mille euros en 2021, le double l’année suivante et jusqu’à 1,2 million d’euros en 2023. Des changements qui inquiètent le personnel... Fabrice Collignon est animateur et délégué CGSP , il était l'invité de Namur Matin ce vendredi . Un "avenir plus que flou" pour le personnel...