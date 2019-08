Opération de séduction de la promotion sociale ce samedi à Namur - Namur Matin - 28/08/2019 L'enseignement de promotion sociale va mener une opération séduction ce samedi, Place d'Armes à Namur ! L’objectif de cette journée est de rassembler, en un seul lieu visible, tous les acteurs de l’enseignement de promotion sociale de Namur et de rendre visible au grand public tout le potentiel des formations proposées. A travers cette organisation, il sera possible à chacune des écoles de mettre en valeur le savoir faire de la Promotion Sociale au travers de deux ou trois formations dispensées au sein des différents établissements de la Région Namuroise. Cette mise en valeur se fera sous forme de stands, expositions, rencontres avec le monde professionnel, démonstrations, ateliers découverte et workshops. Plusieurs écoles proposant ce type d'enseignement vous feront découvrir le catalogue des formations qu'elles offrent. Parmi elles, l'Ecole industrielle et commerciale de Namur. Fabrice Lepinne en en son directeur. Isabelle Verjans l'a contacté !