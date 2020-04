On les appelle " les Blouseuses "

Cette initiative a été rendue possible grâce à Florence Effigie, infirmière cheffe de service en stérilisation

Elle se demandait comment apporter sa contribution puisque la spécificité de son travail ne lui permet pas d’être au contact des patients. Elle s’est renseignée sur diverses actions dans les autres hôpitaux et c’est de cette manière que l’idée à germer dans son esprit. Elle l’a soumise à sa direction qui l’a ensuite contactée pour savoir de manière pratique comment démarrer la création de blouses. Elle a tout installé : patrons, ciseaux, papier collant, sacs poubelles… Les volontaires ? Elle les a trouvées sur Facebook. Elle a publié une annonce qui a reçu un succès auquel elle ne s’attendait pas. La solidarité a encore frappé fort. Sur toutes les propositions elle a recontacté environ 45 couturières avec comme premier critère la condition géographique. Et puis aussi une connaissance minimale en couture.

Les blouses sont réalisées en papier de polypropylène. " Au départ, ce papier sert à emballer les instruments chirurgicaux et il permet de les stériliser. " explique Florence Effigie. Et le plus : " c’est que ce ne sont pas des blouses à usage unique ! On peut les laver jusqu’à cinq fois à 80° et les stériliser ensuite. Plus de 130 blouses ont déjà été confectionnées. "

L’infirmière a de son côté aussi reçu de nombreux appels émanant des maisons de retraite, du CPAS, de maisons médicales pour lui demander des explications sur la façon de confectionner les blouses. C’est qu’elle a fait avec beaucoup d’enthousiasme en cette période où il faut se serrer les coudes.

Bravo aux blouseuses !

https://www.facebook.com/CHRSMSiteSambre/?tn-str=k*F

