On a besoin de sang - Namur Matin - 30/04/2020 Le sang peut-il être contaminé par le covid-19 ? « Le virus n’est pas présent dans le sang » rassure Thomas Paulus, responsable communication du service sang de la Croix-Rouge. « On n’a jamais recensé aucun cas de transmission par le sang de maladies telles les grippes H1N1, SRAS, MERS,…ou covid-19 » La Croix-Rouge a besoin de renouveler ses stocks car de nombreuses collectes ont été annulées : « Depuis le début du confinement, et si on prend mai également en compte, on est à 238 collectes annulées. Cela représente un manque à gagner de 9500 poches qui auraient du être prélevées. Jusqu’ici les stocks se maintenaient car 2 jours avant le confinement, on avait lancé un appel à la population, en précisant que cela allait être difficile. Les gens se sont montrés très généreux, on s’est retrouvé avec un stock à 50% au-dessus de la moyenne. Mais là avec le confinement, ils ont diminué, on ne suit plus le rythme des commandes des hôpitaux. » La Croix-Rouge précise que les collectes continuent. Qu’elle n’annule jamais spontanément une collecte. Celles qui ont été supprimées sont celles qui étaient prévues dans des entreprises, qui sont en télétravail pour le moment, ou les écoles, par exemple. Vous pouvez donc toujours vous rendre spontanément dans un point de collecte organisé près de chez vous. Dans un centre fixe par contre, n’oubliez pas de prendre rendez-vous au préalable. Le service sang tient à rappeler que toutes les mesures d’hygiène sont strictement respectées et qu’il n’y a aucun risque à donner son sang. Par ailleurs, ils n’effectuent pas non plus de test de dépistage pour le covid-19. Retrouvez l’interview de Thomas Paulus, au micro de Isabelle Verjans, en audio, sur cette page. Retrouvez les points de collecte sur : Site web : https://donneurdesang.be/fr/ Facebook : https://www.facebook.com/sangpoursangdonneur/