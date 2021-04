Offrez-vous un artiste ! - Namur Matin - 21/04/2021 Une chouette idée à tester en cette période où il n'est pas possible d'aller au spectacle.... Et cette idée elle nous vient du Centre Culturel de Rochefort et qui pourrait se résumer en 1 phrase "Si tu ne peux pas aller à la culture, la culture ira à toi !" En clair, on vous propose de faire venir chez vous un Mini-bus transformé en petite salle de spectacle... Carine Dechaux est la directrice du Centre Culturel les Roches à Rochefort nous explique tout d'abord comment on transforme un van en mini salle de spectacle...