Un Pagé dans la mare - Nouvelle tournée pour le facteur star de Namur - 14/11/2019 La vie de l'artiste est rythmée par ses tournées. Celle de son travail de "monsieur et madame tout le monde", puisqu'il est facteur. Et le soir, des tournées un peu plus folles puisqu'il troque sa casquette de facteur pour le stand-up. Après son spectacle, Tronches de vie, qui a cartonné et été joué plus de 150 fois, l'humoriste revient avec "Un Pagé dans la mare". Un nouveau solo mis en scène par Christophe Challe, coécrit par Xavier Diskeuve. Cette fois l'exercice est un peu différent du précédent. On reste dans la drôlerie, voire l’absurde, on reste dans les aventures qui rythment nos vies telles… le contrôle technique, la file dans les boulangeries du dimanche matin ou la maladie contagieuse du jogging qui semble avoir con. Et puis, Mais on s’aventure aussi par moment là où ça fait un peu plus mal : SDF refoulés, petits pensionnés déprimés, pompiers désargentés, solitude et misère affective. Un ton un peu plus caustique. On souhaite au namurois autodidacte du spectacle, le même succès que pour "Tronches de vie" Vincent Pagé a démarré sa tournée, certaines dates affichent déjà complet. "UN PAGE DANS LA MARE" Le vendredi 8 novembre au Centre Culturel de NASSOGNE (à MASBOURG - COMPLET) Le vendredi 15 novembre, au BARDAF à BOSSIERE ST GERARD Le vendredi 22 novembre, salle La Clairière à MEUX (Eghezée) Du mardi 26 novembre au samedi 7 décembre au Théâtre JARDIN PASSION à NAMUR (Attention, les 10 premières dates, c'est déjà COMPLET - dates supplémentaires 11, 12 et 13 décembre) Toutes les dates sur la page Facebook: Un Pagé dans la mare