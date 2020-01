Nous avons dégusté la Galette de Rois dans Viva Matin - Namur Matin - 06/01/2020 A la frangipane, à la compote, fèves de toutes les couleurs et de toute les formes .... voici la galette des Rois ! Véritable tradition... Véritable commerce important aussi pour les pâtissiers…. Nous avons, ce matin, dégusté une bonne galette des rois comme le veut la tradition. Frédéric Lefranc, de la boulangerie Lefranc à Bois-de-Villers, président de l’union royale des patrons boulangers pâtissiers chocolatiers glaciers de la province de Namur nous a fait déguster son gâteau. En tout et depuis 24 ans chaque année il en réalise 500 ! Avec sa recette personnelle. On peut y mettre des fruits, du chocolat, de la glace….