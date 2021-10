Ne manquez pas le Festival International Nature Namur du 15 au 24 octobre

Du 20 au 24 octobre inclus ne manquer pas les superbes expos photos à la Citadelle. Le Village Nature, la parfumerie Delforge et le Logis Comtal ouvrent leurs portes où 20 photographes présentent leur expo photo. Un parcours à pied de + /- 700 mètres permet de visiter aisément les différents bâtiments. Le long de ce parcours à pied, vous profitez également des 6 expos extérieures se situant sur les Jardins Suspendus, l’Allée des Remparts, les Jardins de la Parfumerie Delforge et sur les plaines du Logis Comtal. Émerveillez-vous par la beauté de ces photos dans un cadre paisible et verdoyant tout en profitant de magnifiques vues sur la ville de Namur.

Le Village Nature

Pour cette 27e édition haute en couleurs, le coeur du Festival se déplace vers la Citadelle du mercredi 20 au dimanche 24 octobre. Le Village Nature sera installé dans les salles de Terra Nova et dans un chapiteau, au cœur du site historique de la Citadelle de Namur, et vous proposera un parcours de visite des plus accueillants. Écrin accueillant et apaisant, le Village Nature réunit de nombreux stands où acteurs de la nature et du monde associatif présentent leurs actions sur le terrain. Du 20 au 24 octobre inclus