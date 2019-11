Ne manquez pas la pluie d'étoiles filantes ce vendredi !

Une pluie d'étoiles filantes ce vendredi ! - Namur Matin - 21/11/2019 Dès 5 h ce vendredi vous avez rendez-vous avec les étoiles filantes ! Il vous faudra bien choisir votre lieu d'observaition, à l'abri de l'éclairage artificiel et observer le ciel vers le Sud-Est. En espérant que le ciel sera dégagé ! Roland Boninsegna est astronome amateur. Il vous reçoit régulièrement chez lui dans son jardin à Dourbes, en toute simplicité, armé de son télescope, pour partager avec vous les petits et grands événement qui animent notre voûte céleste. Ce vendredi, pas besoin de vous rendre chez Roland, vous pourrez profiter du spectacle en admirant simplement le ciel. Alors si vous avez toujours rêvé observer ce phénomène mais que vous avez raté le coche à chaque fois ou tourné la tête trop tard, séance de rattrapage ce vendredi. Mais au fait, savez vous ce qu’est une pluie d’étoiles filantes ? Roland Boninsegna nous a expliqué ce phénomène ce matin sur les ondes de Namur matin Et si vous souhaitez joindre Roland : roland.boninsegna@skynet.be