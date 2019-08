Ne manquez pas l'exposition Ecole d'EAUtrefois à Treignes - Namur Matin - 16/08/2019 "Ecole d'EAUtrefois"' et promenade à la découverte du village au bord de l'eau ! C'est à l'Espace Arthur Masson à Treignes. Avec sa classe reconstituée comme en 1932, de nombreux événements y sont organisés au fil de saisons et dans le cadre de l'année touristique "Wallonie, Terre d'Eau" l'Espace Masson propose jusqu'à la fin du mois aout des activités liées autour du thème de l'eau, à savoir - ponctuellement, une promenade à la " découverte de Treignes, un village au bord du Viroin ". Des anecdotes savoureuses et surprenantes sur le village de Treignes seront contées à des endroits stratégiques : la fontaine (ancienne pompe publique), l’Eglise, l’ancien lavoir, le vieux pont composé de 6 arches surplombant le Viroin - des animations dans l'Ecole d'Autrefois sur le thème de l'eau. Profitez de votre séjour à Treignes pour assister au parcours-spectacle intérieur "Trignolles. Plonger dans un son et lumière à travers l'oeuvre d'Arthur Masson le "Pagnol wallon". Vous pourrez vivre la vie du terroir d'antan et découvrir, au fil de 11 scènes, l'évolution de la vie rurale des années 1930 à 1960 à travers Toine Culot et ses comparses, les truculents habitants de Trignolles ! Notez que tous le bâtiments sont accessibles au personnes à mobilité réduite ! Ecoutez Didier Simoens, animateur, contacté ce matin par Jean Marc Decerf