Namur : votez pour votre fresque " coup de cœur " ! - Namur Matin - 19/04/2021 Une nouvelle fresque monumentale va voir le jour cette année dans le Tunnel d’Omalius, à Namur. Ce sera la troisième du genre. Après la création de Nean à Salzinnes (été 2019) et la future fresque de Jimmy Michaux au boulevard du Nord qui sera réalisée au printemps, vous pourrez donc à nouveau choisir l’œuvre qui sera réalisée parmi trois propositions du collectif belge Treepack. Vous aurez jusqu’au dimanche 9 mai (inclus) pour voter pour votre fresque " coup de cœur ". Nathalie Sacchi est responsable communication à la ville de Namur, elle nous explique que cette fois, c'est le monde aquatique qui sera à l'honneur... Pour voter, vous allez sur le site de la ville de Namur namur.be via la page facebook aussi c'ets possible/ sur https://participation-en-ligne.namur.be/fr/tunneldomalius