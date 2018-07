Namur, terre de festivals !

L 'été est là, c'est la période des festivals. Et la province de Namur n'est pas en reste !

Et il y en a pour tous les goûts ! Ainsi, jusqu'au 8 juillet, pour les amateurs de belle grande musique, ne manquez pas le Festival Musical de Namur. Rendez-vous notamment ce mercredi à 19 H en l'Eglise St Loup avec le Choeur de Chambre de Namur dans l'oratorio en trois actes de Haendel "Samson". Programme complet et réservations au 081 73 37 81 ou via le SITE

A retenir également, dans un tout au style, le Metal Mean Festival les 17 et 18 aout qui, unique en son genre et fonctionnant avec des bénévoles, invite des groupes de renommée internationale. Info ICI

Revenons à une musique plus douce avec le Festival de l'Ete Mosan. Ce festival créé en 1977 propose une série de concerts de musique classique qui se donnent dans divers hauts lieux du patrimoine exceptionnel de la vallée mosane. Châteaux, églises, collégiales abbayes, jardin ... Concert d'ouverture ce dimanche 8 juillet en la Collégiale Sainte Begge à Andenne avec "Les Muffatti" master-class d'orchestre baroque.

Le Festival de l'été mosan se déroulera jusqu'au 26 aout. Toutes les infos via le SITE

Plus au sud se tiendra le 14 aout le Rienne Tribute Festival. Le Rienne Tribute’s Festival, c’est depuis 2011, environ 1.500 participants pour une soirée de folie avec des tributes de qualité venant de Belgique, France et Angleterre, une sonorisation professionnelle, un accueil bon enfant, une petite restauration de qualité, une organisation respectueuse de l’environnement: gobelets réutilisables, objectif " Zéro déchet ", …

Avec des intermèdes musicaux entre les groupes. Programme via le site