Namur sera-t-elle la meilleure destination touristique d'Europe 2020 ?

Namur sera-t-elle la meilleure destination touristique d'Europe en 2020 ? - Namur Matin - 15/01/2020 C'est dès aujourd'hui que l'on peut voter pour la "European Best Destination" ! Un concours qui reprend donc notre belle ville de Namur qui est nommée parmi 20 villes. Bon, il est vrai qu'à côté de Namur il y a de sérieux concurrents.... Rome, Londres, Barcelone,… C'est pas gagné mais on y croit ! A noter aussi qu'il s'agit d'une opération commerciale d'une boite privée qui souhaite généré du trafic sur son site. Mais on se prend au jeu à l'office du Tourisme de Namur. La directrice de l'Office du tourisme de Namur, Amélie Lefevre était avec nous ce matin. Elle nous dévoile les atouts de notre belle ville et les retombées financières potentielles. www.europeanbestdestinations.com