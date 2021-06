Namur : sculptures dans la ville - Namur Matin - 23/06/2021 L’été dernier, les fourmis rouges de Nicolas Eres avaient colonisé plusieurs murs du centre-ville de Namur, clin d’œil à la nature qui finit toujours par reprendre ses droits. Et cette année place aux oeuvres de Bob Verschueren Depuis plus de quarante ans, cet artiste belge porte ses réflexions sur l'indéfectible lien, parfois ambigu, entre l’homme et la nature. Il a réalisé plus de 380 installations, en Europe et partout dans le monde. A partir de végétaux qu’il récolte, recycle, transforme, il créé des œuvres éphémères en interaction avec l’architecture et l’environnement. Quatre installations sont exposées jusqu' au 31 août dans le centre-ville. Au Musée des arts décoratifs, " La Limite " se présente sous la forme d’un cône géant dressé à partir de branchages au milieu de l’orangerie. " Dans " L’arbre à parole ", place de Québec, on découvre des pots de fleurs qui ressemblent à des cloches et font écho à l’église Saint-Loup toute proche. Equipés d’un haut-parleur, ils diffusent des sons d’arbres et des textes de Dominique Sintobin, l’épouse et complice de l’artiste, en rapport avec la nature et Namur. Dans les Jardins du Maïeur, un énorme cube en bois semble tomber du ciel et se fissurer comme une coquille d’œuf. " La graine ", c’est le nom de cette installation, évoque la semence tombée sur le sol qui se met à germer. Un peu plus loin, sur le balcon du Bourgmestre, " Trois fleurs " portent un regard ironique sur le jardinier qui rêve de domestiquer la nature. Ici, ce sont les outils du jardinier, pelles et transplantoirs, plantés dans des pots en terre cuite qui constituent les fleurs. Détails en compagnie de Valérie Sacchi, chargée de Communication au service Culture de la ville de Namur