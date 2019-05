"Namur en mai" recherche des bénévoles ! Détails en compagnie de Samuel Chappel - Namur Matin -... Du jeudi 30 mai au samedi 1er juin inclus, ne manquez pas le Festival des arts de la rue « Namur en Mai » Le Festival reprend ses quartiers dans la capitale wallonne pour vous faire vivre un week-end de magie qui ravera petits et grands ! Plus de 350 spectacles gratuits ou payants par 70 compagnies, de la musique, des animations... Toutes les infos ICI Et pour permettre à tous les artistes de se produire, les organisateurs sont toujours à la recherche de bénévoles comme l'explique Samuel Chappel, le directeur du festival..