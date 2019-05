Namur en mai c'est dès ce jeudi !

Le plus gros festival des arts forains de Belgique reprend ses quartiers dans la capitale wallonne pour vous faire vivre un week-end de magie qui ravira petits et grands. Plus de 350 spectacles gratuits ou payants par 70 compagnies, de la musique, des animations… le tout pendant 3 jours de fête.

Trois jours de fête au coeur de la capitale wallonne !

Petits et grands en prendront plein les yeux à "Namur en Mai". Les premiers spectacles coup de cœur donnent déjà le ton d’une édition qui s’annonce riche en émotions fortes. Le cœur devra rester bien accroché face à " Bruits de coulisses " de la Cie Les P’tits Bras pour qui voltige et humour n’ont plus de secret. Le choc sera tout autre confronté aux mystères de Benjamin Ghislain. Le mentaliste namurois proposera " Elémentaire ", un spectacle inédit, coproduit par Namur en Mai. Changement d’ambiance pour un moment fascinant avec le trio de jongleurs de la Cie Defracto et leur spectacle " Dystonie ". Pour clôturer les journées, " L’homme Canon " et " Retrouvailles ", deux spectacles de feu en mettront plein les yeux des spectateurs.

Pour la 3e édition consécutive, le Cabaret reprend ses quartiers à Namur en Mai et s’offre de nouvelles thématiques. Cette année, Le P’tit Cabaret fera rêver toute la famille tandis que le Cabaret Equilibre captivera même les plus durs à cuire. Le Cabaret Coquin, quant à lui, fera son grand retour pour émoustiller les sens.

Isabelle Verjans a rencontré l'organisateur, Samuel Chappel qui nous parle de ce travail de fond et de réflexion et de tout ce que Namur en Mai offre !