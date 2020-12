La célèbre oeuvre " Museum of the Moon " sera visible à l'Eglise Saint Loup : cette lune brillante de 7 mètres de diamètre imaginée par Luke Jerram a voyagé dans de nombreuses villes du monde pour atterrir au coeur de Namur. La Cathédrale Saint-Aubin sera recouverte d'installations lumineuse, le Musée des arts décoratifs sera recouvert d'une dizaine de vélos mis en mouvement par la lumière.

La thématique est ici assez évidente : c'est celle de la lumière . L'objectif étant d'abord et avant tout de mettre Namur en lumière, au sens propre, avec des mises en scènes artistiques et des installations, mais aussi au sens figuré, en apportant un projet inédit qui attirera l'attention. "Namur en Fête" devient donc, en 2020, " Namur en lumière ".

L'hiver s'installe petit à petit en Belgique, et c'est bientôt la période des fêtes. Habitués aux marchés de Noël, au vin chaud et aux odeurs épicées, les Belges devront cette année trouver d'autres moyens de s' émerveiller. Heureusement, les mesures sanitaires nous permettent tout de même de se balader en extérieur. La ville de Namur a ainsi conçu un parcours hivernal lumineux, afin d'égayer les promenades de ses habitants.

Le parcours comporte donc divers éléments visuels, sonores mais aussi de la mise en scène basée sur la lumière. C'est au coeur du centre-ville et de ses différents quartiers que se déroulera la balade, qui se veut attractive. Tout d'abord, pour valoriser le patrimoine local mais aussi pour soutenir le secteur culturel et artistique local. Namur affirme également son ambition de devenir une smart city en intégrant au parcours les nouvelles technologies. Anne Barzin, échevine du Développement touristique et des Fêtes explique :

Je souhaitais également étendre l’activité au-delà des fêtes (...) pendant le mois de janvier. Ce mois est en effet une période souvent qualifiée de creuse par les acteurs touristiques.

Ce délai intervient dans une volonté de soutenir les secteurs fragilisés par la crise sanitaire, bénéficiant aux commerçants, aux hébergeurs ainsi qu'aux organisateurs des attractions touristiques. Profitant de cette période plus longue, une attention toute particulière a été portée aux détails : dix créations inédites seront dévoilées, une interface disponible via un QR code sera présentée où les visiteurs pourront consulter les descriptions des oeuvres et enfin, un plan interactif sera mis en ligne.

Informations pratiques

Du 11 décembre au 1er février 2020

De 16h à 22h

Accessible aux PMR