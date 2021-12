Namur en 1922 et 2022, un calendrier original ! - Namur Matin - 31/12/2021 Le début de l'année c'est aussi la saison des nouveaux calendriers et si vous êtes Namurois ou amoureux de la capitale de la Wallonie, pour quoi ne pas vous procurer ce calendrier très original intitué "NAMUR EN 1922 ET 2022" Ce calendrier compare 12 cartes postales anciennes à 12 photos prises récemment, exactement au même endroit. Il est truffé de légendes historiques traduites en wallon, allemand, anglais et en néérlandais. Il reprend les infos pratiques tels les numéro de téléhones utiles, les jours fériés, l'agenda des manifestations ... Didier Lemaire en est l'auteur. Il nous explique tout d'abord ce qui l'a amené à faire ce calendrier ...