Isabelle Verjans et Serge Otthiers. Un duo dynamique pour accompagner les auditeurs de la province de Namur dès le réveil et sur le chemin du travail. Une émission pour savoir tout ce qui s’y passe : infos régionales et locales, musique, jeux, sport, séquences " région ", météo, sport, flashs RTBF Mobilinfo pour suivre les conditions de circulation dans Namur, sur la E411 et les grands axes.

Région namuroise 98.3 FM - Namur centre 89.1 FM - Couvin 89.3 FM