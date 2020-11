Namur continue d'habiller ses rues de street art

L'automne est bien installé et la crise sanitaire nous empêche de nous réchauffer chez nos proches ou au coin d'un bar. A Namur, on a décidé de combattre la morosité ambiante en habillant les rues de pièces artistiques. Cette initiative ne date cependant pas d'hier puisque depuis 2015, le travail de plus d'une quinzaine d'artistes, belges mais aussi internationaux a déjà été exposé dans l'espace public. Ce projet a pour objectif d'intégrer l'art dans la rue et ce faisant, de le rendre plus accessible. Un parcours street art a donc été créé, rythmant les balades des touristes et des promeneurs. Une réussite pour la Maison du Tourisme de Namur :

"L'art gagne la curiosité populaire et habitue ainsi les passants à l'étrange".