À l’occasion du 10e anniversaire de la mort du Prince Alexandre (29 novembre 2009-2019), la Ville de Namur accueille l’exposition « Dans l’intimité d’un Prince, Alexandre de Belgique » dans un lieu superbe : Les Bateliers / Arts décoratifs, Hôtel de Groesbeeck – de Croix, jusqu’au 1er mars 2020.

L’exposition " Dans l’intimité d’un Prince, Alexandre de Belgique " est une occasion unique de pénétrer dans l’intimité d’un Prince d’une extrême discrétion, mais également d’approcher de près les membres de la Famille royale, sa grand-mère la Reine Elisabeth, ses parents le Roi Léopold III et la Princesse Lilian, mais aussi les futurs Rois Baudouin et Albert ainsi que la future Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte avec qui il a grandi sans oublier ses deux plus jeunes sœurs Marie-Christine et Esméralda.

Cette exposition, chargée d’émotions, a été voulue par la Princesse Léa, son épouse qui a ouvert ses archives. Elle présente des objets, des documents, des tableaux, des photos, des écrits inédits qui illustrent la vie à Laeken, Argenteuil et Landsrode de 1942 à 2009. Depuis mars 2017, l’exposition a été organisée aux quatre coins de la Belgique (Bruges, Arlon, Corroy-le-Château).

Par le biais de lettres, de dessins, de photographies et d’objets se dessine la personnalité méconnue d’un Prince qui fut élevé par le Roi Léopold III et la Princesse Lilian avec la même rigueur que ses deux frères, les futurs Rois Baudouin et Albert II. De cette éducation solide, le Prince Alexandre tira une grande culture et un intérêt pour des domaines aussi variés que l’histoire, la science, la musique, la littérature ou les arts.

Au travers de cette exposition, on découvre avec émotion tout l’amour qui unissait la famille royale au cours des moments difficiles de la Deuxième Guerre mondiale ou de la " Question Royale " comme dans les moments plus heureux des naissances, des mariages et des moments partagés. On découvre au détour d’une photographie le Prince Baudouin jouant à un jeu d’adresse avec son petit frère, le Prince Alexandre, ou encore les deux jeunes Princesses Marie-Christine et Esméralda s’amusant sur les pelouses du domaine royal de Laeken aux côtés du Prince Alexandre. Autant de moments privilégiés de l’intimité du Prince et de la famille royale, loin du protocole de la Cour.

Au fil des lettres et des photographies on s’attendrit sur les liens forts unissant le Prince Alexandre à sa grand-mère paternelle, la Reine Elisabeth, avec qui il échange énormément de courriers dont il ressort une sincère et profonde affection. Dans la correspondance du Prince avec ses parents on ne peut manquer de remarquer le désir ardent de les rendre fiers et d’être conforme à leurs attentes comme le sont la plupart des jeunes hommes de son âge. De manière générale, les missives envoyées et reçues par le Prince Alexandre révèlent un homme soucieux des autres et d’une tendresse exceptionnelle.

C’est cet humanisme qui ne le quittera jamais, qui le conduit à créer en 2006, avec son épouse, la Princesse Léa, le Fonds d’entraide Prince et Princesse Alexandre afin de pouvoir venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin.

Cette exposition, chargée d’émotions a été voulue par la Princesse Léa qui, souhaitant rendre hommage à la mémoire de son époux, en a permis la réalisation en fournissant les documents et les objets nombreux et inédits qui y sont présentés. Nous vous souhaitons donc un merveilleux voyage sur les traces d’un Prince méconnu des Belges qu’il aimait tant et qui se révèle ici avec une gracieuse pudeur. Puisse sa gentillesse et sa bienveillance être contagieuse…

Informations pratiques :

• Lieu : " Les Bateliers / Arts décoratifs ", l’Hôtel de Groesbeeck-de Croix, Rue Joseph Saintraint, 3, près de la Place Saint-Aubain

• Dates : jusqu’au 1er mars 2020.

• Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 18h et le dimanche de 13h à 18h.

• Fermé le lundi.

• L’entrée est gratuite.

• Accès pour handicapés.

• Catalogue de l’expo en vente sur place à 15€ (pas de bancontact)

www.expoalexandredebelgique.be