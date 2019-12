Mon nom est clitoris - un documentaire à découvrir au Caméo à Namur ce soir - Namur Matin -... Mon nom est clitoris. Nommons-le justement celui-là, cet organe féminin pouvant atteindre onze centimètres de long et ayant pour unique fonction de procurer du plaisir. Pourquoi est-il encore si peu connu? C'est la question que les deux réalisatrices ont tenté de comprendre en donnant la parole aux femmes. Face caméra, six jeunes femmes d’une vingtaine d’années – Marie, Jessica, Melissa, Elfée, Loup et Maja – nous racontent leurs premiers pas dans la découverte de leur sexualité. Le cadre est sobre et intime, elles nous ouvrent la porte de leur chambre, et assises sur leur lit, elles se livrent – certaines pour la première fois, tandis que d’autres ont une parole plus décomplexée – sur la manière dont elles ont appris le plaisir. Une parole rare, permettant de parler clairement du plaisir féminin... et d’enrayer ainsi le sentiment de gêne qui y est trop souvent associé. La projection sera précédée d’un quizz en salle " Les dessous du plaisir féminin " Après le film, rencontre avec Daphné Leblond, coréalisatrice, et Emmanuelle Zimmer, assistante sociale Rendez-vous à 19h30 ce soir au Caméo Prix d’une place habituelle. www.grignoux.be La bande-annonce du film : https://www.youtube.com/watch?v=KeD3LPLXbuI Bérangère Sommaruga est animatrice aux Grignoux. Elle était l’invitée de Namur matin ce mardi. Elle nous explique pourquoi ce documentaire fait partie du choix de la programmation du Caméo.