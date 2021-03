Migration des batraciens ! Levez le pied ! - Namur Matin - 08/03/2021 Chaque année, après les dernières gelées hivernales et le retour de températures nocturnes plus clémentes, les amphibiens sortent d'hibernation pour se reproduire. Lors de la saison des migrations qui s'étale généralement de février à avril, outre le risque de se faire simplement écraser, les amphibiens peuvent périr par effet d’aspiration, projetés contre les soubassements des véhicules qui roulent au-delà de 30 km/h. Nous sommes en pleine période des amours pour les batraciens. "Les batraciens, ce sont des animaux terrestres, contrairement à ce que l'on croit, ils vivent dans les bois et bien souvent ils doivent traverser les routes pour aller se reproduire dans les marres et les étangs, et malheureusement sur les routes, il ya des voitures" précise Serge Tiquet animateur du réseau des volontaires chez Natagora. Donc, levez le pied ! Et pour leur venir en aide "Il y a différentes façons d'aider les batraciens : il y a la technique où l'on va avec des seaux, des gilets fluo, des lampes pour être bien vus, on ramasse les batraciens d'un côté de la route, pour aller direction la marre ou l'étang ou alors, souvent quand ce sont de gros passages migratoires, alors les volontaires tendent une bâche le long de l'accotement de manière à arrêter les batraciens qui tombent dans des seaux. On les récupère et on les fait traverser". Toutes ces actions ne peuvent pas voir le jour sans le travail de dizaines d'organisateurs et organisatrices volontaires qui coordonnent les bonnes volontés des personnes participant un soir ou plus. Il reste cependant toujours des "points noirs", des lieux de passage à forte mortalité, qui ne sont pas encore couverts. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide afin d'encadrer les personnes motivées de votre région à s'impliquer à vos côtés (Natagora) Si vous aussi vous souhaitez vous impliquer dans cette bonne cause, rendez vous sur le site