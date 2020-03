Merciki.be : rendez service autour de vous - Namur Matin - 30/03/2020 Pas question d’argent, c’est un réseau d’entraide Que vous habitiez Gedinne ou Bruxelles, vous pouvez proposer votre aide ou au contraire, en demander ! Le principe de Merciki est simple : vous rendez service autour de vous en faisant des choses que vous aimez et vous collectez des Mercis en retour. Ces Mercis vous permettront de recevoir à votre tour des coups de pouce si vous en avez besoin! Merciki c’est aussi la lutte contre le gaspillage et les achats inutiles. Le site met en place un système d'échange d’objets dont vous n’avez plus besoin. Il n'y a pas d'argent sur Merciki, il vous suffit d'utiliser les Mercis que vous récoltez! En cette période de confinement, les concepteurs de ce service ont vu plus grand. Une page spéciale d’entraide a été créée sur le site : SOLIDARITE CORONAVIRUS Ici, même pas de collecte de « mercis ». Vous laissez votre demande ou votre proposition. Comme Cindy, de Eghezée, qui est infirmière et qui demande qui pourrait lui confectionner un masque. Ou Fréderic de Salzinnes qui propose de faire vos courses à vélo et de vous les déposer. Johan Corsini, cofondateur de merciki : «On trouve pas mal d’annonces, assez diversifiées pour aider non seulement les personnes à risque mais aussi les personnes qui sont vraiment débordées par la situation. Celles par ex qui ont un travail et qui doivent gérer des enfants à plein temps. Ça devient très difficilement tenable. Chacun essaie de donner un peu coup de main en fonction de ses moyens et de ses compétences.» Concrètement si vous voulez bénéficier d’aide ou en en proposer. Inscrivez-vous sur merciki.be, l’inscription est gratuite bien entendu. Une interview réalisée par Isabelle Verjans, à retrouver en entier sur cette page en audio.