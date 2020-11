Marché de Noël virtuel 100 % belge et équitable

Marché de Noël Virtuel - Namur Matin - 16/11/2020 On le sait tous les marchés y compris les marchés de Noël sont supprimés actuellement et il y a peu de chances que le chaland puisse profiter cette année de l'ambiance toute particulière de ces rendez-vous populaires Puisqu'il n'est absolument pas certain que les magasins puissent rourvir avant les fêtes, certains relèvent le défi du numérique. C'est le cas de Genéviève Van Diest qui a imaginé un marché de Noel virtuel 100% belge et durable. Histoire de consommer éthique et local..... L'initiatrice du projet nous dresse la liste des bonnes choses que vous pourrez y retrouver... Et pour en savoir plus, et si vous souhaitez vous inscrire comme vendeur, c'est ICI