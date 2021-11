Marathon de la Propreté à Fernelmont

1er Marathon de la Propreté : Fernelmont participe ! - Namur Matin - 23/11/2021 Depuis ce lundi et jusqu’au 26 novembre la commune de Fernelmont participe au 1er Marathon de la Propreté. Plusieurs actions seront menées : sensibiliser les citoyens à la problématique des déchets sauvages avec distribution de poubelles de voiture et, pour les fumeurs des cendriers de poche (sur les parkings des commerces et stations-service de Forville, Bierwart et Hingeon) ; placement de rubalise autour des dépôts clandestins avec pose d’une affiche interpellant les citoyens sur le fait que de tels gestes font l’objet d’une enquête et d’une sanction administrative et surveillance renforcée sur les sites problématiques avec placement de panneaux "site sous surveillance" réalisés dans le cadre de l’appel à projets "Mise en place d’une Plan Local de Propreté"