Manger sainement, c'est le but de la Semaine des Diététiciens - Namur Matin - 18/03/2021 Depuis lundi et jusqu'à ce vendredi, c'est la semaine des diététiciens ! L’objectif de cette semaine de faire connaitre la profession auprès du grand public et des autres professionnels de la santé. Elle permet également de mettre en avant les nombreuses facettes du métier. Mais aussi et surtout pour sensibiliser le grand public à la diététique à une bonne alimentation... Alors que veut dire "manger sainement" ? Et quelle est la situation aujourd'hui alors qu'on est resté confiné pendant pratiquement une année entière ? Ecoutez Hélène Lejeune, présidente de l'union professionnelle des Diététiciens de langue française... Et pour en savoir plus c'est via le SITE