Malagne : l'expérience Gallo-Romaine à Rochefort

L’Archéoparc de Rochefort met en valeur les vestiges classés d’une villa romaine, la vie au quotidien des ancêtres, l’élevage d’animaux de races anciennes, l’artisanat, le travail de la terre et du fer, les jardins et potagers romains.

La vision globale de Malagne se développe autour de trois axes : Patrimoine – Nature – Culture.

La raison d’être qui inspire les actions de l’archéoparc se définit ainsi : " Malagne est un domaine rural gallo-romain d’exception où l’on invite les visiteurs à voyager dans le temps en créant des liens vivants entre les gestes d’hier et d’aujourd’hui ".

Site et monument classé, Malagne abrite un Patrimoine archéologique remarquable. La protection, et la valorisation de ses vestiges par la recherche et la médiation constituent les axes majeurs de nos missions.

La villa gallo-romaine est nichée dans un environnement préservé de 14 hectares. Ce Patrimoine naturel est en lien avec son riche passé. Les thèmes abordés mettent en lumière les connaissances des Gallo-romains dans la gestion de leur environnement et nous interrogent sur nos pratiques actuelles.

Plus qu’un héritage du passé, Malagne est un lieu de Culture, soit un lieu riche de sens qui participe à l’identité d’une société. L’art s’y invite et favorise l’expérimentation et la découverte de différentes facettes du site.

Le site développe plusieurs événements à thèmes en 2020 :

– Les Rendez-vous gallo-romains : les 5, 12, 19, 21 et 26 juillet et les 2, 9, 16, 23 et 30 août 2020 :

Combinez les avantages d’une visite libre avec une animation gratuite !

Participez aux 10 rendez-vous gallo-romains de l’été à Malagne, Archéoparc de Rochefort !

Faites un bond de 2000 ans dans l’histoire, plongez au sein d’une villa gallo-romaine d’il y a 2000 ans et découvrez notre domaine à travers le Patrimoine, la Nature et la Culture.

Comment vivaient nos ancêtres gallo-romains ? Quels artisanats pratiquaient-ils ? Quelles sont les ressources naturelles de notre domaine ? En participant à ces journées animées, percez les nombreux secrets de notre histoire, de notre passé.

Chaque dimanche des mois de juillet et août (et le mardi 21 juillet), notre villa gallo-romaine sera animée de 14h à 17h30 ! Cinq thèmes rythmeront notre domaine cet été : la terre, le feu, l’eau, l’air et le temps.

Ces différents thèmes permettront de créer des ponts entre l’histoire et l’actualité, d’ancrer une réalité ancienne dans le monde d’aujourd’hui.

- La Fête des Jardins gallo-romains : le 16 août 2020.

Toutes les infos ici