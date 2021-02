Lutte naturelle contre les campagnols ! - Namur Matin - 19/02/2021 Les températures s'annoncent de plus en plus clémentes et avec le redoux la profilération de familles de petits rongeurs comme des mulots dans les campagnes. Une bonne façon de lutter de façon naturelle sans l'utilisation de produits chimiques contre ces ravageurs, c'est de placer des perchoirs pour accueillir des rapaces qui vont chasser les mulots. André Wauters est chef de projet pour Institut Royal Belge pour l’Amélioration de la Betterave "ca fait une dizaine d'années qu'on préconise de placer ces perchoirs au bord des champs ou au milieu des champs pour avoir une lutte biologique de ces petits rongeurs (...) ces perchoirs accueilleront des rapaces diurnes et nocturnes". Ecoutez André Wauters.